Wieder schön bunt

Die Sanierung des Kunstwerkes an der Wand der Treppe am Burplatz ist abgeschlossen. Zahlreiche bunte Keramikstücke zieren ab sofort die Wände der Treppe am Burplatz und lassen das Kunstwerk "Rivertime" im neuen Glanz erstrahlen.

16 Wochen lang dauerten die Vorbereitungs- und Sanierungsarbeiten, nun wurde das Gerüst entfernt - und die bunten Wände können von den Passanten am Rheinufer wieder in Gänze betrachtet und bewundert werden. "Das Ergebnis der Sanierungsarbeiten ist mehr als überzeugend. Endlich schmückt das Kunstwerk wieder in seiner vollen Pracht die Kulisse der Rheinuferpromenade - zur Freude der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sowie vieler Touristen", sagt Hans-Georg Lohe, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Auch Künstler Prof. Hermann-Josef Kuhna ist zufrieden: "Die Wandlung des Acrylgemäldes 'Rivertime' am Unteren Rheinwerft in Bruchkeramik ist ein voller Erfolg. Die Materialität der Bruchkeramik und die lichtreflektierende Glasur der Steine führt zu einer neuen Wirkung." 1997 wurden die Wände mit dem Kunstwerk "Rivertime" des Künstlers Kuhna versehen. Die Fläche wurde mit einer besonderen Farbtupftechnik mit Acrylfarbe gestaltet.

Durch Verwitterung und Vandalismus ist das Kunstwerk über die Jahre jedoch erheblich beschädigt worden. Der Künstler selbst schlug für eine Sanierung vor, die Farbtupfer durch Keramikelemente zu ersetzen.

In enger Abstimmung mit dem Künstler wurden die Arbeiten in den letzten Wochen durchgeführt. Dafür wurde nach der Produktion der farbigen Bruchkeramik das Kunstwerk auf die Trägerfolie aufgebracht. Diese wurden dann an die Wände an der Rheinuferpromenade angebracht.

Das Kunstwerk wurde anschließend mit einem Edelstahlrahmen eingefasst und gegen Farbschmierereien mit einem Graffitischutz versehen. Die Kosten für die Sanierung liegen bei 260.000 Euro.