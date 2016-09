Regenbogenlauf in Himmelgeist

Nach dem Regen kommt – der Regenbogen. Weil im Frühjahr die Saisoneröffnung des Lauftreffs Himmelgeist gleich zweimal ins Wasser fiel, verlegte die Gruppe den Lauf in den Spätsommer und organisierte ihn als Spendenlauf.

Das Startgelt von mindestens 5 Euro pro Teilnehmer sollte dem Kinder- und Jugendhospiz "Regenbogenland" zugutekommen. Der so entstandene "Regenbogenlauf" war sogar optisch gut erkennbar: Alle Läufer und Walker trugen ein T-Shirt in einer der Spektralfarben. Insgesamt gingen sieben Läufer, neun Walker und eine junge Rollerfahrerin an den Start. Das Regenbogenland nahm Ende September die Spende von 175 Euro dankend entgegen.

Der Lauftreff für Jogger und Walker startet jeden Montag auf dem Parkplatz am Kölner Weg. Um 18:30 Uhr geht es los, egal bei welchem Wetter. Die Standardlaufstrecke rund um den Rheinbogen beträgt 5 Kilometer. Wer mitmachen möchte, kommt einfach vorbei. Weitere Informationen unter www.lauftreff-himmelgeist.de