Von der Benderstraße in die Arktis und Antarktis 2017-04-04T11:31+0200 2017-04-04T11:31+0200

Das Meereis schwappt mehr, als dass es schaukelt, so dünn ist es mittlerweile. Den Grad der Klimaerwärmung merkt man am Polarkreis am ehesten. Neben seiner Liebe zum Segeln war das ein wichtiger Grund für den 1958 in Gerresheim geborenen Michael Hunsdiek, sich ein Mammut-Projekt aufzuladen, das ihn vier Jahre lang mit einem Segelschiff in die nördlichsten und die südlichsten Gewässerzonen der Erde bringen soll. "Den Spezialisten der Forschungsinstitute fehlt oft die Bereitschaft, sich mit Laien auszutauschen. Da habe ich mir gedacht: Sammle ich die Daten eben selbst." Von Klaus Schröder