Große Ehre für Engler

Die Ehrenmedaille der Bürgerhilfe Gerresheim hat in diesem Jahr Christian Engler erhalten. Von Klaus Schröder

Der Regionalgeschäftsführer der Sana Kliniken und Chef des Gerresheimer Krankenhauses an der Gräulinger Straße, Christian Engler, ist der neue Ehrenmedaillen-Träger der Bürgerhilfe Gerresheim. In seiner typischen Küster-Art sagte deren Vorsitzender Hans Küster: „Wir ehren dieses Mal einen Mann, der stets ein offenes Ohr für unsere Belange hat. Egal, was ist, man kann immer zu ihm kommen.“ Schon am zweiten Tag nach seinem Amtsantritt vor einigen Jahren hätte Engler zu ihm gesagt: „Bevor wir weiterreden, wo ist der Aufnahmeantrag?“ Der so hoch Gelobte hat nicht nur die Bürgerhilfe mit seinem Engagement beeindruckt, auch andere Organisationen und viele Bürger schätzen die freundliche und offensive Haltung des Gesundheitsmanagers, der auch nicht davor zurückschreckt, selbstkritisch Versäumnisse oder Verbesserungswürdiges anzusprechen. Die Veranstaltung fand passenderweise neben der Kantine der Klinik statt.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)