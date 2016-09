Pempelfort: Seniorin in ihrer Wohnung überfallen FOTO: Archiv/ Fotolia FOTO: Archiv/ Fotolia Teilen

Nach einem Raub am Donnerstagmittag in einer Wohnung in Pempelfort fahndet die Polizei nach zwei Frauen. Eine der beiden war der 89-Jährigen in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefolgt und hatte sie im Anschluss in ihrer Wohnung überfallen.