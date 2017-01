Musikalische Heimatgrüße

Düsseldorf ist schön. Das weiß auch Thomas Dregger. Deswegen hat er ein gleichnamiges Lied komponiert. Damit auch jeder von der Schönheit seiner Heimat erfährt, schiebt er gleich noch Grüße hinterher. Mit seinem neusten Song "Grüße aus Düsseldorf" will er in der heimischsein Karnevalsszene mitmischen. Von Milka Vidovic

Sein erstes Lied "Latänepitscher" (Bezeichnung für die Person, die früher die Gaslaternen entzündete) brachte Thomas Dregger bereits 2013 raus. Jetzt, fast vier Jahre danach, und mit acht weitere Titeln auf der Pfanne, hat er sich dazu entschlossen seine Songs auf einem Album zu veröffentlichen. "Bisher gab es ja immer nur CDs mit ein bis drei Liedern drauf", erklärt er.

Am meisten überrascht über seinen Erfolg als Sänger, ist Thomas Dregger selbst: "Das hat sich alles ganz zufällig ergeben. Ich wollte damals eigentlich nur den 'Latänepitscher' auf meinem Geburtstag singen. Das kam so gut an, dass sogar die Prinzengarde Blau-Weiss auf mich aufmerksam wurde und mich für ihre Veranstaltungen als Sänger haben wollte. Dabei bin ich eigentlich nur gelernter Schlagzeuger. Ich habe dann erst einmal Gesangsunterricht genommen."

Mittlerweile ist der gebürtige Unterbacher selbst auch Mitglied bei der Prinzengarde und singt regelmäßig auf deren Events.

2015 nahm er dann mit einem weiteren Lied an dem Wettbewerb "Närrischer Ohrwurm" teil. Mit "Düsseldorf ist schön" belegte er dort den fünften Platz unter mehr als 70 Einsendungen.

Dreggers Lieder entstehen meist auf seinen Geschäftsreisen. Als Eventmanager ist er häufig unterwegs. Aus Sehnsucht nach Düsseldorf fallen ihm die Texte zwischen den Geschäftsterminen und der Hotelbar spontan ein. "Oft kommen mir die Ideen aber auch im Uerige bei einer leckeren Erbsensuppe. Ich gehe gerne alleine dort hin, um dann mit Düsseldorfern und Touristen ins Gespräch zu kommen. Daraus mache ich dann Musik", erklärt er. Das Lied "Düsseldorf ist schön" entstand genau so.

In der Karnevalsszene ist Thomas Dregger erfolgreich als Sänger unterwegs. Allerdings legt er Wert darauf, dass das Singen ein Hobby bleibt. "Ohne großen Ehrgeiz aber mit viel Spaß - das ist doch am besten. Meine Musik soll nur ein kleiner Beitrag zur Rheinischen Musikszene sein. Ich versuche mit meinen Liedern Freude zu bereiten und etwas von dem Düsseldorfer Jeföhl in der Welt zu verbreiten."

Mehr Infos zu Thomas Dregger und seine neue CD auf www.thomas-dregger.de