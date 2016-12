Düsseldorfer Straßenkunst im Wandel

Dass Kunst nicht nur in Galerien und Museen zu finden ist, beweist die Düsseldorferin Carmen Breitsch mit ihrem Streetart-Kalender. Die Motive stammen alles von unbekannten Straßenkünstlern. Von Milka Vidovic

Jeden Morgen kam Carmen Breitsch am Friedensplatz in Unterbilk an dem Motiv des kleinen Mädchens mit dem karierten Regenschirm und der Puppe im Arm vorbei. Auch abends, auf dem Nachhausweg, blickte sie auf das vertraute Bild, dass ein Unbekannter ausgedruckt und die Wand geklebt hatte.

Mit der Zeit verändert sich dieses Bild. Von dem Mädchen verschwand immer mehr. Bis schließlich nur noch Fragmente übrig blieben.

"Das Bild hat mich total fasziniert. Ich vermisste sogar den vertrauten Anblick des Mädchens, als immer mehr Stückchen fehlten. Diese Veränderungen fand ich traurig und zugleich spannend. Deswegen machte ich ein Foto, um es so für mich so zu bewahren", erzählt Carmen Breitsch.

Seitdem achtete die Diplom-Pädagogin immer, wenn sie unterwegs ist, auf Straßenkunstwerke. Entdeckte sie eins, machte sie Fotos davon und stellte fest, dass die Bilder auch oftmals schnell wieder übermalt oder überklebt wurden.

Um den schönen Motiven eine angemessen Anerkennung zu geben, kam Carmen Breitsch auf die Idee, aus ihren Fotos einen Kalender zu machen."Das war zunächst nur für mich gedacht. Als ich anfing, weitere Kalender mit den Streetart-Motiven an Freunde und Arbeitskollegen zu verschenken, war die Resonanz darauf so groß, dass ich dachte, dass alle Düsseldorfer Zugang zu den tollen Werken haben sollten", erklärt sie.

Entschlossen zog Carmen Breitsch mit ihrem Kalender in die Mayersche Buchhandlung auf der Königsallee und stellte ihn vor. Mit Erfolg: Der Kalender ist aktuell in limitierte Stückzahl dort und in der Filiale auf der Nordstraße erhältlich.

Das Motiv des kleinen Mädchens, mit dem alles begann, ziert nun den Monat März.

"Mich freut es sehr, dass ich mit meinem Kalender die Düsseldorf Streetart-Szene allen zugänglich machen kann. Denn einige Motive, die im Kalender sind, gibt es so nicht mehr zu sehen", so Carmen Breitsch.