Nach Raub in Oberkassel: Polizei meldet Fahndungserfolg

Intensive und umfangreiche Ermittlungen der Spezialisten des Kommissariats für Jugendkriminalität führten in der vergangenen Woche zu Festnahmen von zwei jungen Männern, die am frühen Morgen des 24. Juli (Kirmessonntag) in Oberkassel einen 22-Jährigen überfallen hatten.