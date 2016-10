Hier zieht St. Martin

Hunderte Kinder werden auch dieses Jahr wieder mit ihren Laternen bei den linksrheinischen Martinszügen mitziehen und die Stadtteile hell erleuchten. Von Milka Vidovic

Die Wochen vor dem Martinszug sind für Elisabeth Seidenberg vom Löricker Bürgerverein immer stressig. Denn dann heißt es: Rund 750 Martinstüten für die Kinder im Stadtteil packen. "Das machen wir jedes Jahr. In den Tüten sind ein Weckmann, Süßigkeiten, Nüsse, Äpfel und Mandarinen. Anfang November ziehen Helfer von Haustür zu Haustür und sammeln Spenden, die den Martinszug erst ermöglichen. Dafür gibt es dann Marken, die am Tag des Zuges gegen die Tüten getauscht werden können", erklärt sie.

Auch der Zug selbst muss organisiert werden. Seit vielen Jahren macht das die Ehrenamtlerin gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern und vielen weiteren Helfern wie den Schützen der Fidelen Löricker.

Los geht's am Freitag, 11. November, um 17 Uhr. Treffpunkt ist die Philippus-Kirche an der Hansaallee 300. Von dort aus geht es über den Kaarster Weg in Richtung Stratumer Straße und dann zur Niederdonker Straße. Nach einer Runde ums Dorf endet der Zug auf dem Vorplatz der Kirche Maria, Hilfe der Christen. "Hier wird auch wieder die Mantelteilung statt finden. In der Regel laufen immer rund 1500 Leute mit. Sechs Kapellen begleiten den Zug und Sankt Martin reitet vorne weg", so Elisabeth Seidenberg. Seit knapp 30 Jahren spielt Franz-Peter Meuser den heiligen Martin in Lörick. Genau so lange ist auch Paul Adams dabei. Er schlüpft seit rund drei Jahrzehnten in die Bettlerkluft.

In Oberkassel organisieren der Schützenverein und der Freundeskreis St. Martinszug Oberkassel und der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule den Martinszug. Hier findet der Laternenzug am Mittwoch, 2. November, statt. Die Aufstellung ist um 16.30 Uhr auf der Cimbernstraße. Um 17 Uhr ziehen dann alle gemeinsam los.

Traditionell spielen Mitglieder des Schützenvereins Oberkassel die Martins-Figuren. Oberst Michael Boeckelmann ist der Ritter, Norbert Blum der Bischof (Sankt Martin) und der erste Chef, Norbert Vogel, besetzt die Rolle des Bettlers. Wegen der Bauarbeiten an der Bodelschwingh Schule findet die Mantelteilung in diesem Jahr auf der Treppe der Don Bosco Schule am Salierplatz statt.

Die linksrheinischen Martinszüge auf einen Blick: