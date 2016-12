Eine besondere Weihnachtsfeier für Menschen ohne Zuhause

"Bist du Weihnachten Zuhause?" – Die Frage hört man in dieser Zeit des Jahres ständig. Warum? Weil Zuhause in dieser Zeit besonders wichtig ist.

Doch für viele Menschen auf Düsseldorfs Straßen bedeutet Zuhause zu sein etwas völlig anderes. Kälte und Einsamkeit, Ablehnung und Armut. Und definitiv alles andere als eine schöne Bescherung. "Diesen Menschen wollten wir begegnen", sagt Daniel-John Riedl.

Mit 35 ehrenamtlichen Helfern vor Ort und der Unterstützung von Spendern und Sponsoren, gelang es dem "Verändere deine Stadt Team" in Partnerschaft mit dem GuteNachtBus ein stimmungsvolles und überraschendes Weihnachtsfest für Düsseldorfer Obdachlose auf die Beine zu stellen.

Bei handgemachter Live-Musik startete das Fest für die Bedürftigen mit der Einladung zu Kaffee, Tee, Gebäck und natürlich einer warmen Mahlzeit.

Während sich die Gäste das Chili Con Carne schmecken ließen, spielte Straßen-Musiker Samuel Breuer und begeisterte mit bodenständigen Liedern. Alles andere als Weihnachtskitsch.

"Augenhöhe. Das ist es, was wir uns für diese Feier gewünscht haben", sagen Kati Große und Daniel-John Riedl, die Leiter des Projekts "Verändere deine Stadt".

"Wir wollten einen Ort schaffen, an dem die Weihnachtsbotschaft – Liebe zu den Menschen – spürbar wird und unseren Gästen einen Abend schenken, an dem wirkliche Gemeinschaft mit ihnen stattfindet."

Jedem, der am Samstag auf den Maxplatz kam, fiel sofort der dort aufgestellte Schiffcontainer auf. In ihm befand sich ein vollausgestatteter Friseursalon. Begeistert nahmen die Gäste den Service an und ließen sich mit Haarwäschen und neuem Schnitt verwöhnen. Vier Friseurinnen arbeiteten von 16 bis20 Uhr, spendierten einen Moment Wellness und sorgten für viele freudestrahlende Gesichter.

"Für WEIHNACHTEN ZUHAUSE wollten wir eine richtige Bescherung an den Start bringen", sagt Riedl. Er arbeitet hauptberuflich in der Werbung und fand bei seinem Arbeitgeber begeisterte Unterstützer für das Projekt.

MEC Cares nennt sich die Abteilung der MEC Mediaagentur in Düsseldorf, welche für die Weihnachtsfeier 60 nagelneue Reise-Rucksäcke bestellte und Mitarbeitern die Möglichkeit gab, sie für die Bescherung zu befüllen.

"Ich bin unheimlich dankbar in einer Firma arbeiten zu können, in der solche Themen Gehör und große Unterstützung erfahren", sagt Riedl. "Über unsere Partner vom GuteNachtBus Düsseldorf konnten wir glücklicherweise im Vorfeld Packlisten erstellen, die sicherstellten, dass sich im Rucksack auch wirklich die für unsere Gäste essentiellen Geschenke, wie Hygieneartikel, Mützen, Schals, Handschuhe oder Süßigkeiten befanden."

