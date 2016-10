Vorsicht, Kunstchaoten!

Das Hetjens - Deutsches Keramikmuseum, Schulstraße 4, lädt am 19. und 20. Oktober zu verschiedenen Veranstaltungen: Kinder können Kunstchaoten auf der Spur sein, Besucher können zudem das Hetjens auf Platt erleben.



Eine Museumsrallye für Kinder findet am Mittwoch, 19. Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Heinrich-Heine-Institut statt. Die Kunstchaoten haben das Heinrich-Heine-Institut und das Hetjens auf den Kopf gestellt und ein großes Durcheinander hinterlassen.

In den Teams "Heine" und "Hetjens" haben Kinder die Möglichkeit, Hinweise zu sammeln und sich untereinander auszutauschen, um zum Schluss gemeinsam das Chaos der Kunstchaoten zu beseitigen. Der Kostenbeitrag beträgt sieben Euro. Startpunkt ist das Heinrich-Heine-Institut, Bilker Straße 12-14.



Nicht nur für Düsseldorfer: "Kömpkes, Döppe on e lecker Dröppke. Dat Monika Voss deht Üch jet öwer dä Hetjens on sin Raritätches verzälle. Am Äng jöwt et e lecker Jläske on e Bötterke." Die Führung auf Platt findet am Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr, statt.

Der Kostenbeitrag beträgt 7,50 Euro. Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl von 25 Personen wird um Anmeldung an der Museumskasse (Rufnummer: 0211.89-94210, dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr und mittwochs von 11 bis 21 Uhr) gebeten.



Ob wild getigert oder schwarz wie die Nacht, mit scharfen Krallen oder leuchtenden Augen - in der Museumswerkstatt haben Kinder am Donnerstag, 20. Oktober, von 11.15 bis 13.15 Uhr die Möglichkeit, eine eigene Katze aus Ton zu gestalten. Um Anmeldung an der Museumskasse unter 0211.89-94210 (dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr und mittwochs von 11 bis 21 Uhr) wird gebeten. Die Teilnahmegebühr einschließlich Material und Brennen beträgt 5 Euro.