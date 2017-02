Alles neu: Das DRK-Pflegeheim kommt

Das neue Pflegeheim an der Gräulinger Straße nimmt langsam Gestalt an, zumindest in Plänen und Computerbildern. Von Klaus Schröder

Es wird die Einrichtung am Gallberg ersetzen. In der Bezirksvertreter-Sitzung im Rathaus am Neusser Tor stellte der Architekt Martin Becker die Perspektiven vor: Das Schwesternwohnheim und die anderen Gebäude direkt an der Straße werden niedergelegt. "Das Pflegeheim wird 170 Meter lang." 145 Meter waren es am Gallberg. 75 Bewohner in der geschlossenen und 122 Bewohner in der offenen Abteilung werden später hier ihre neue Heimat finden. Gärten im Süden und im Norden des Baukörpers schließen sich an. Eine Auto-Vorfahrt wird den Eingang des Heims von der Gräulinger Straße aus erschließen.

Insgesamt 30 Millionen Euro wendet der Investor dafür auf. Betreiber wird das Rote Kreuz sein. Mit dem Neubau ändert sich auch einiges für die Bewohner. Der Weg führt weg von großen Stationen hin zu kleineren Wohneinheiten. Aus diesen Gründen kann das Seniorenzentrum am Gallberg auch nur noch bis Mitte nächsten Jahres betrieben werden. Die Politiker winkten den Bauantrag durch.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)