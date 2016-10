22-Jähriger nach Einbruch festgenommen FOTO: Archiv/ Fotolia FOTO: Archiv/ Fotolia Teilen

Nach Einbrüchen in Showrooms an der Kaiserswerther Straße gelang es einer Zivilstreife den Täter noch in unmittelbarer Tatortnähe dingfest zu machen. Die Beute konnte sichergestellt werden.