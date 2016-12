Das muss Liebe sein: "Flingern in Love" - Teil 2

Das Stadtteilfest "Flingern in Love" feierte im September Premiere. Da die Veranstaltung ein voller Erfolg war und viele Besucher kamen, gibt es am Donnerstag, 15. Dezember, die zweite Auflage des Events. Von Milka Vidovic

Länger geöffnete Geschäfte, DJ-Musik, leckere Getränke und Aktionen wie Selfie-Fotowände und Modenschauen - die Kombination aus verlängerten Ladenöffnungszeiten und einer Freiluft-Party machten die Veranstaltung "Flingern in Love" zu einem riesigen Erfolg.

Dea Spellbrink, Designerin und Inhaberin von "Stoffwerke" auf der Ackerstraße, ist als Initiatorin begeistert von der Resonanz: "Es war wirklich ganz wundervoll. Von morgens bis abends war es durchgehenden richtig voll in den Geschäften und auf der Straße. Von Jung bis Alt, alle Generationen waren dabei. Der Tag war genau so, wie wir es uns gewünscht hatten."

Und auch bei der zweiten Auflage von "Flingern in Love" am Donnerstag, 15. Dezember, wird es wieder neben der verlängerten Öffnungszeiten (bis 22 Uhr) auch viele Aktionen der zahlreich teilnehmenden Geschäfte geben.

Dieses Mal wird es weihnachtlich: So können Besucher selbst gebackene Kekse probieren, leckeren Glühwein trinken, die Weihnachts-Deko bestaunen und unter anderem bei einer Würfelaktion teilnehmen, bei der Prozente beim Einkaufen als Gewinn herausspringen.

"Dieses Mal haben wir für 'Flingern in Love' den Donnerstag gewählt. Als wir uns bei der Planung vor dem ersten Event nicht einigen konnten, ob es Donnerstags oder Samstags stattfinden soll, haben wir Händler beschlossen, es an beiden Tagen auszuprobieren. Nachdem die erste Veranstaltung an einem Sonntag war, wollen wir jetzt sehen wie das Event an einem Wochentag ankommt", so Spellbrink.

Der nächste Termin für "Flingern in Love" steht auch schon fest: Samstag, 1. April 2017 von 11 Uhr bis 22 Uhr.