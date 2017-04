Verkehrseinschränkungen zum Metro Marathon FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Michael Gstettenbauer FOTO: Landeshauptstadt Düsseldorf/ Michael Gstettenbauer 2017-04-25T10:54+0200 2017-04-25T09:42+0200

Die Veranstalter des Metro Marathons 2017 in Düsseldorf informierten im Rahmen einer Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Thomas Geisel über das Sport-Großereignis am kommenden Sonntag, 30. April. Im Blickpunkt standen dabei auch die Verkehrseinschränkungen, die ab dem frühen Sonntagmorgen zu erwarten sind.



Beim diesjährigen Metro Marathon Düsseldorf am Sonntag, 30. April, heißt es wieder "Bahn frei" für mehr als 17.000 Sportler, die sich auf die 42,195 Kilometer-Strecke durchs Stadtgebiet begeben. Die in den letzten Jahren bewährte und doch auch immer wieder optimierte Streckenführung des Laufes soll wieder dazu beitragen, die Beeinträchtigungen für den Autoverkehr so gering wie möglich zu halten. Autofahrer sollten das Veranstaltungsgebiet dennoch nach Möglichkeit weiträumig umfahren. Rund um die Laufstrecke muss - nicht zuletzt wegen der vielen Zuschauer - mit Verkehrsbeschränkungen gerechnet werden.



Nach dem Start führt die Strecke zuerst nach Norden durch Golzheim, Stockum und wieder zurück, ehe es dann über die Oberkasseler Brücke in das linksrheinische Stadtgebiet geht. Der Rheinufertunnel wird gegen 5.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Aus Fahrtrichtung Süden besteht dann aber weiterhin noch die Möglichkeit, über die Ausfahrt Kavalleriestraße auf die Rheinkniebrücke stadtauswärts zu gelangen.