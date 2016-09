Ups, da lag ein Python vor der Türe

Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses staunte nicht schlecht, als er vor seiner Haustüre eine Schlange entdeckte. Er bat umgehend die Feuerwehr um Hilfe.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Reptil bereits einen Weg in den vorhandenen Kellerabgang gesucht und verharrte dort.

Die Schlange wurde durch einen Fachmann des Reptiliendienst der Feuerwehr Düsseldorf als ungiftige Würgeschlange identifiziert und mittels eines Schlangenhakens eingefangen.

In einer speziellen Reptilienbox kann sie sich erst einmal von den Strapazen erholen und verbleibt dabei in einem sicheren Bereich bei den Kollegen auf der Feuerwache in Flingern, so Reptilienfachmann Torben Rankl. Die Schlange wird dazu durch den Reptiliendienst weiter versorgt, indem sie in Quarantäne gesetzt und einem Gesundheitscheck unterzogen wird.

Sollte keine weiteren gesundheitlichen Bedenken bestehen, der Besitzer sich nicht melden, wird die Königspython mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Natur- und Tierpark Brüggen übergeben.

Wie die Schlange schlussendlich dort hinkam und wem sie gehört bleibt unklar. Auch eine Befragung der umliegenden Bewohner brachte dabei keinen Erfolg.