Grand Départ in Düsseldorf Teampräsentation auf dem Burgplatz - Ein gelungener Auftakt 2017-06-30

(ho) Vermutlich wurde in Düsseldorf lange nicht mehr so häufig in den Himmel geblickt wie am Donnerstag. Doch allen Wetterprognosen zum Trotz: Zum Auftakt des Grand Départ in Düsseldorf blieb es trocken.