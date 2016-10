Straßen mit Menschen sind Lohmanns Welt

Hendrik Lohmann arbeitet viel an der frischen Luft, wenn er auf Motivsuche ist. Dabei sind in den letzten Jahren neben den bekannten Bart-Porträts auch eine Reihe von Straßenfotografien und Porträts von Menschen entstanden, die draußen unterwegs sind: Arbeiter in Schächten, Menschen auf der Rheintreppe, Szenen des Alltags, die den Künstler berührt haben: "Mal ist es die Situation, mal das Licht. Oft auch nur ein Bauchgefühl."

Lohmann ist erklärter Menschenfreund und Baggerfahrer. Er interessiert sich für ihre Geschichten, spricht mit den Porträtierten. Auf Englisch fragt er sie: "What the hell are you doing on the planet?" Und die Porträtierten fangen an nachzudenken.

Die Komposition seiner Bilder findet im Moment des Fotografierens statt. Nachgearbeitet am Rechner wird so wenig wie möglich. Das ist ihm wichtig. Geboren in Süddeutschland, verbrachte Hendrik Lohmann seine Kindheit in Kopenhagen und Lissabon. Im Jahr 2000 kam er nach Düsseldorf und blieb: "Ich mag Düsseldorf und seine Menschen. Der Rheinländer und seine oft entspannte Art haben es mir angetan."

"Die Ausstellung mit den Fotografien von Hendrik Lohmann im letzten Jahr kam so gut an, dass wir auf die Idee kamen, jetzt seine Straßenfotografien und Straßenporträts auszustellen", erklärt Vintage-Inhaberin Tabitha Gopp.

Mit den gebrauchten und aufbereiteten Möbeln aus dem letzten Jahrhundert trifft sie den Wohngeschmack vieler Menschen. "Wer in der Vintage-Fabrik ein Möbelstück findet, schließt es ins Herz. Jedes hat seine eigene Geschichte, so wie die Fotografien von Hendrik Lohmann", findet Tabitha Gopp.