SPD-Ratsfraktion für Verlängerung der Weihnachtsmärkte

Die SPD-Ratsfraktion spricht sich für eine Verlängerung der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte bis zum 30. Dezember in diesem Jahr aus.



"Was in anderen Städten, wie zum Beispiel in Dortmund, funktioniert, kann auch in Düsseldorf nicht verkehrt sein", sagt Matthias Herz, Sprecher der SPD im Ordnungs- und Verkehrsausschuss zum Standpunkt der SPD-Ratsfraktion.



In der Zeit zwischen den Jahren sei die Innenstadt voll mit Bürgern und auch Besuchern aus Nah und Fern, so Herz.