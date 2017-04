Seniorin durch Radfahrer schwer verletzt FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-04-13T15:21+0200 2017-04-13T15:14+0200

Wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Radfahrer. Der Mann hatte am Montagnachmittag in Garath eine Seniorin schwer verletzt, als er mit seinem Radanhänger gegen deren Rollator fuhr und sie so zu Fall brachte.