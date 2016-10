Rosenmontagszug 2017 Narren starten im nächsten Jahr in Bilk! FOTO: Comittee Düsseldorfer Carneval FOTO: Comittee Düsseldorfer Carneval Teilen

Twittern







Neue Wege geht das Comitee Düsseldorfer Carneval e.V. mit dem Rosenmontagszug am 27. Februar 2017: Der rund 5 Kilometer lange

Lindwurm startet erstmals seit vielen Jahrzehnten nicht am Rheinufer, sondern auf der Corneliusstraße in Friedrichstadt.