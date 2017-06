Messe wird Mekka für Japan-Fans FOTO: Dokomi FOTO: Dokomi 2017-05-31T11:21+0200 2017-05-31T10:59+0200

Anime- und Japan-Fans treffen sich am kommenden Pfingstwochenende wieder auf der DoKomi in Düsseldorf. Zu Deutschlands größter Anime- und Japan-Convention werden am Samstag und Sonntag mehr als 40.000 Besucher im CCD Congress Center Düsseldorf und vier angrenzenden Hallen der Messe Düsseldorf erwartet. Von Milka Vidovic