Ist das Schauspielhaus am Ende?

(ho) Die Debatte ist entfacht. "Wenn wir 50, 60, 70 Millionen für die Sanierung des Schauspielhauses in die Hand nehmen, dann kann dieses Geld nicht anderenorts für kulturelle Zwecke genutzt werden", sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel in seinem aktuellen Video-Blog.

"Wir müssen die Diskussion führen über die Frage, wofür wir das Geld ausgeben. Was ist tatsächlich das, was die kulturelle Identität Düsseldorfs ausmacht?" Und: "Brauchen wir diesen Standort für das Schauspielhaus?"

Polarisiert hat das Haus am Gustaf-Gründgens-Platz stets. Entworfen vom Düsseldorfer Architekten Bernhard Pfau wurde es 1970 eröffnet. Neben dem benachbarten Dreischeibenhaus eine der wenigen Architektur-Ikonen in der Innenstadt.

Das Gebäude ist innen wie außen schwer sanierungsbedürftig. Intendant Wilfried Schulz hatte angeregt, die aktuelle Schließzeit des Theaters zu nutzen, um das Gebäude komplett zu sanieren. Genaue Summen sind derzeit nicht definierbar. Die Diskussion ist nun in vollem Gange.



