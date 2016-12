Hai-Alarm in Oberkassel

(ho) Dass Oberkassel ein Stadtteil ist, der es faustdick hinter den Ohren hat, wussten wir immer schon. Aber Hai-Alarm?

Wir wissen nicht, ob das Schild sich auf den Rhein bezieht. Das Oberkasseler Schwimmbad kann es jedenfalls nicht sein. Das alte Bad ist geschlossen, das neue muss noch gebaut werden.

Was will uns dieses Schild also sagen, das plötzlich an einer Laterne an der St. Antonius-Kirche auftauchte? Gibt es einen Zusammenhang zwischen möglichen Hai-Angriffen und den linksrheinischen (Gas)Laternen?

Wir freuen uns über jeden, der für Aufklärung sorgen kann!