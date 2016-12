Gibt die Stadt Cannabis frei? FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Der Besitz und der Konsum von Cannabis sind in Deutschland illegal. Bislang einzige Ausnahme: Schmerzpatienten, die es auf Rezept in der Apotheke erhalten. In Düsseldorf würde man - darin sind sich SPD, FDP, Grüne und Linke einig - gerne andere Wege gehen. Von Yvonne Hofer