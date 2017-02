Fortuna gegen Kaiserslautern: "Der Club der grünen Bänder"

Am Freitag, 10. Februar, ist bundesweiter "Tag der Kinderhospizarbeit". Haupt- und Ehrenamtliche, sowohl vom Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland als auch vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf verteilen gemeinsam nach dem Fußballspiel Infoflyer mit grünen Bändern.

Die grünen Bänder - Symbol für den Tag der Kinderhospizarbeit - geben betroffenen Familien eine Stimme. Sie sollen als Zeichen der Solidarität mit den Familien an Autos, Motor- und Fahrrädern, Fenstern, Balkonen oder Taschen befestigt werden, um auf die besondere Situation von lebensbegrenzt erkrankten Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen.

"Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Unterstützer Fortuna 95 uns in diesem besonderen Rahmen die Möglichkeit gibt, viele Menschen in Düsseldorf mit unserer Aktion zu erreichen. So können wir auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder und ihrer Familien aufmerksam machen und darauf verweisen, wie wir diese Familien unterstützen können", erklärt Norbert Hüsson, Vorsitzender des Fördervereins Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.

"Wir bestärken die Familien darin, die verbleibende Lebenszeit für das Kind und seine Familie auch mit der unheilbaren Krankheit als 'lebenserfüllend‘ mit vielen fröhlichen und glücklichen Momente wahrzunehmen", ergänzt Angelika Lenker, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Düsseldorf.

Viele der über 50.000 in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen mit einer verkürzten Lebenserwartung werden mit ihren Familien durch ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste und stationäre Kinder- und Jugendhospize begleitet.

"Ich bin sehr glücklich über die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland und dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf, denn nur so können wir die Familien optimal und ganzheitlich unterstützen," betont Norbert Hüsson .

Vor Beginn des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern gibt Fortuna 95 den beiden Düsseldorfer Kinderhospizeinrichtungen in der Esprit-Arena die Möglichkeit, ihre Arbeit kurz vorzustellen und auf das grüne Band zu verweisen.

Interessierten Besuchern stehen Mitarbeiter der Organisationen vor, während und nach dem Spiel an ausgewiesenen Infoständen Rede und Antwort.

Weitere Infos dazu unter http://www.f95.de/aktuell/news/profis/detail/20299-fortuna-unterstuetzt-kinderhospizarbeit-in-duesseldorf/954d52eb54f31ed557cf2cfd386d3439/.

Der 10. Februar ist das Gründungsdatum des Deutschen Kinderhospizvereins e.V., der 1990 von sechs betroffenen Familien gegründet wurde und u.a. das erste Kinderhospiz in Deutschland ("Balthasar" in Olpe) mitgegründet hat.