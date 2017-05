Düsseldorfs Open Air-Kino am Rhein bis 2019 gesichert FOTO: Veranstalter FOTO: Veranstalter 2017-05-10T12:15+0200 2017-05-10T11:56+0200

Deutschlands renommiertestes Open-Air-Kino bleibt Düsseldorf erhalten. Auch in diesem Sommer sowie in den Jahren 2018 und 2019 wird sich die weltgrößte hydraulische Leinwand unmittelbar am Rhein in den Nachthimmel heben.