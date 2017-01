Grand Départ 2017 in Düsseldorf: Die Tour dreht am Rad

Vom 29. Juni bis 2. Juli ist Düsseldorf die Welthauptstadt des Radsports. Die Tour de France startet erstmals nach 30 Jahren wieder auf deutschem Boden - in Düsseldorf. Am 2. Juli drehen die Gerresheimer am Rad und feiern die Tour rot-weiß. Aus gutem Grund. Von Yvonne Hofer

Das Rhönrad vor dem Gerresheimer Radhaus ist an diesem Morgen nicht zu übersehen. Für alle Fälle hat Bezirksbürgermeister Karsten Kunert ein Sportrad dabei. Denn: Es geht um Tour de France, um Rhönrad, um Gerresheim - es geht um nichts weniger als das Engagement von Düsseldorfern am Wegesrand des Radsportereignisses.

"Düsseldorf schreibt Sportgeschichte. Das ist eine einmalige Gelegenheit, sich als lebens- und liebenswerte Stadt zu präsentieren. Und das geht nur, indem sich möglichst viele Vereine und Institutionen einbringen", sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche. Den Anfang macht der Gerresheimer TV mit seiner Rhönrad-Abteilung.

Am Neusser Tor wird ein überdimensionales Fahrrad aus Rhönrädern entstehen, verrät der Vereinsvorsitzende Rolf Ribbert. Jacques Tilly soll die Idee optisch noch aufpeppen. Und: "Wir werden am 2. Juli unser Sommerfest am Neusser Tor feiern." Wenn alle Vereinsmitglieder kommen, sind's 2.500 Personen, die das Fahrerfeld am 2. Tag der Tour de France in Gerresheim anfeuern können.

Düsseldorfer Vereine, die ebenfalls Ideen haben, wie sie sich an der Strecke präsentieren möchten, können sich ab sofort bei der Stadt über ein Formular anmelden.

Helma Wassenhoven, die Expertin fürs bürgerschaftliche Engagement im Rathaus, weiß: "Über Verkleidungen wird beispielsweise auch nachgedacht. Denn Vereine wollen als Gruppen erkannt werden." Das gilt übrigens auch für eine Fan-Gruppe aus Kopenhagen. "Die kommen in Wikinger-Kostümen", sagt Wassenhoven.

Zahlreiche Menschen werden in Gerresheim aber auch rot-weiß erscheinen. Das sind nicht nur die Farben der schönsten Stadt am Rhein, sondern auch des Berg-Trikots bei der Tour: Weiß mit roten Punkten. Rote und weiße Luftballons werden deshalb den Stadtteil zieren. Denn im Stadtbezirk 7 gibt es die einzige Bergwertung auf Düsseldorfer Boden - zwar noch in Grafenberg und noch nicht Gerresheim - dafür aber mit möglichst vielen Zuschauern in den zwei Farben.

Und wer nichts mit Punkten hat, kann ja einfach sein Fortuna-Trikot überziehen...