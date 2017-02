2. Kneipen-Musiktour im Norden der Stadt

Nur sechs Monate nach der Premiere geht die 2. Kneipentour Nordstraße/ Nördliche Innenstadt am 18. März an den Start. Von der Redaktion

Waren es im September 2016 noch elf Teilnehmer, sind es diesmal schon 14 Gastronomie-Betriebe, die an der 2. Ausgabe der "musikalischen Wandernacht” teilnehmen.

Über mehrere nördliche Stadtteile verteilen sich die Locations: Tannenbaum, Irish Pub, Em Eck, Aydti's, Butze, Coco Loco, Café Milieu und Derendorfer Tränke nehmen in Derendorf genau so teil, wie Weiss Blaues Haus, Derendorfer Stuben und Cafetiero an der Nordstraße, sowie Tommmes, Fox und Stokkämpchen in Pempelfort.

Die Kneipentour, bei der sich ganze Straßenzüge in eine große Livemusik-Party verwandeln, bietet an diesem Abend verschiedene Livebands und Solokünstler, die in den verschiedenen Kneipen und Cafes zu verschiedenen Zeiten, frühestens aber ab 18 Uhr auftreten werden. Angeboten wird dann ein breit gefächertes Musikprogramm aus Oldies, Schlager, Rock'n'Roll oder Pop, Country oder Irish Folk.

Um die einzelnen teilnehmenden Locations besser erreichen zu können, wird es dieses Mal einen Shuttlebus geben, der die Besucher ab 18 Uhr von einer Kneipe zur nächsten bringt. Alle Gäste mit Eintrittsbändchen haben freie Fahrt. Im Bus spielt ebenfalls eine Band

Der Vorverkauf hat begonnen: Die Eintrittsbänder, einmalig 8,50 Euro, gibt es ab sofort bei allen teilnehmenden Gastronomen. Einzelheiten zum Programm gibt es im Internet unter: www.livemusik-kneipentour.de

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)