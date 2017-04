Wersten: Versuchtes Tötungsdelikt auf Sportanlage FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-04-20T15:17+0200 2017-04-20T15:15+0200

Am Mittwochnachmittag griff ein 67 Jahre alter Mann seine 57-jährige ehemalige Lebensgefährtin auf dem Gelände einer Sportanlage in Wersten an und verletzte sie.