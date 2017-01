Der BV 04 trifft auf den FC Liverpool

In rund drei Monaten beginnt im Paul-Janes-Stadion die 55. U19 Champions Trophy des BV 04. Jetzt steht das Teilnehmerfeld fest. Von der Redaktion

Mit dem FC Liverpool, Benfica Lissabon, dem FC Nordsjælland, Cruzeiro Belo Horizonte, der japanischen Hochschulauswahl und Titelverteidiger Red Bull Salzburg kommen wieder sechs ausländische Gäste nach Düsseldorf. Das Teilnehmerfeld komplettieren der FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und der BV 04.

„Wir sind sehr froh, dass wir schon so früh ein so starkes Teilnehmerfeld beisammen haben“, freut sich Turnierleiter Martin Meyer, „der Wettbewerb verspricht nicht nur sportlich sehr attraktiv zu werden.“

Vom 13. bis zum 17. April erwartet die Zuschauer im Paul-Janes-Stadion in Flingern U19-Fußball der Extraklasse. Das Teilnehmerfeld steht für hervorragende Nachwuchsarbeit und spiegelt vor allem 55 Jahre Turniergeschichte wider.

Wer das „Who is Who“ der Turniergeschichte kennt, der weiß, dass die U19 Champions Trophy nicht nur für eingefleischte Fußballfans ein besonderes Sportereignis ist. Aus der Weltmeistermannschaft von 2014 gaben Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Mats Hummels, Thomas Müller und Toni Kroos als Jugendliche ihre Visitenkarte an der Roßstraße ab. Auch internationale Spitzenspieler wie Weltfußballer Kaká und der WM-Torschützenkönig von 1994, Oleg Salenko, finden sich in der Hall of Fame der U19 Champions Trophy.

Das Turnier 2017 wird ein besonderes: Zum 55. Jubiläum zieht man ins Paul-Janes-Stadion nach Flingern um.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)