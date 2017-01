CL-Niederlage und Liga-Sieg für die Borussia Teilen

2017-01-30T13:37+0100

Borussia Düsseldorf hat das erste Viertelfinale in der Tischtennis-Champions League in Ochsenhausen knapp mit 2:3 verloren. Am 10. Februar steigt das Rückspiel in Düsseldorf. Trotz der Niederlage ist der Einzug ins Halbfinale noch nicht abgeschrieben.