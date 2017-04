Tischtennis - 3. Halbfinalspiel: Borussia-Showdown für den Finaleinzug

Borussia Düsseldorf bittet zum "Tanz ins Finale"! Im dritten und letzten Playoff-Halbfinale zwischen dem Rekordmeister und dem 1. FC Saarbrücken TT fällt an diesem Sonntag (30. April, 15 Uhr) im ARAG CenterCourt die Entscheidung über den Einzug ins Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Nach zwei Spielen steht es in der Semifinalserie ausgeglichen 1:1, nachdem die Borussia das Hinspiel in Düsseldorf gewonnen, das Rückspiel auswärts jedoch verloren hatte. Als Tabellenführer der Hauptrunde genießt Düsseldorf nun den Vorteil, das dritte Spiel zu Hause bestreiten zu können – möglicherweise der entscheidende Vorteil.

Meint auch Manager Andreas Preuß. "Nachdem wir in Saarbrücken auf unglaubliche starke Gegner gestoßen sind, erwarte ich am Sonntag ein Spiel auf Augenhöhe. Entscheidend wird vermutlich die Tagesform sein. Da kann es uns nur helfen, dass wir mit unserem Material in unserer Halle und vor allem mit unseren Zuschauern im Rücken spielen."

Bei einem Mann dürfte es derzeit keinen Zweifel an seiner Form geben. Timo Boll gewann am vergangenen Sonntag die Korea Open und bezwang im Finale den deutschen Patrick Franziska, auf den er am Sonntag auch wieder treffen könnte. Auch im Rückspiel vor zwei Wochen hatte Boll das bessere Ende auf seiner Seite und holte beim knappen und hart umkämpften 3:2-Sieg über den ehemaligen Düsseldorfer den einzigen Punkt seiner Mannschaft.

Aber auch die anderen Jungs machen im Training einen guten Eindruck auf Cheftrainer Danny Heister. "Kristian Karlsson hat in Korea zwar gegen Franziska verloren, aber vorher auch einen Spitzenmann wie Gauzy geschlagen. Insgesamt sind wir gut drauf. Natürlich sind wir nach der Niederlage im Rückspiel kein Favorit mehr, aber wir müssen uns auch nicht verstecken. Saarbrücken hat jetzt Druck, da sie nach der Niederlage im Pokalfinale gegen uns und dem Halbfinal-Aus in der Champions League Gefahr laufen, trotz einer TOP-Mannschaft am Ende mit leeren Händen dazustehen."

Preuß freut sich bereits auf das Match. "Das wird wie ein Finale. Wir müssen nicht das Spielverhältnis im Auge behalten oder am Ende Sätze zählen. Das ist auch für die Zuschauer ganz einfach: Der Sieger kommt ins Endspiel." Und dort wartet bereits der der TTC Fulda-Maberzell, der sich in zwei Spielen jeweils deutlich gegen die TTF Ochsenhausen durchgesetzt hat. Das Endspiel findet am 10. Juni in Frankfurt statt.