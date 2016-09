Premiere für ProMädchen: Benefiz-Suppenbuffet

Dank Unterstützung der Düsseldorf Arcaden konnte die Veranstaltung dort auf dem Vorplatz stattfinden. Die Unternehmerinnen Doreen Köstler und Gisela Demary hatten zahlreiche Restaurants ins Boot geholt.

Und so gab es von vegan bis Gulasch eine große Auswahl an Suppen. Patricia Baum von Pro Mädchen freut sich riesig über die Unterstützung, denn die Initiative ist auf Spenden angewiesen. Und hat gerade wieder viel vor: In Düsseldorf soll eine anonyme Unterkunft für minderjährige Mädchen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, entstehen.

In ganz Deutschland gibt es bislang nur eine Einrichtung mit acht Plätzen. "Wer ein Objekt mit 350 Quadratmetern Fläche und Düsseldorfer Postleitzahl für uns zur Verfügung stellen könnte, wäre schon eine große Hilfe", so Baum.