Hausbewohner hält Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-04-06T17:00+0200 2017-04-06T16:50+0200

An den Falschen waren am Mittwochnachmittag zwei Einbrecher in Unterbilk geraten, als sie in die Wohnung eines 31-Jährigen einbrachen. Der Mann überraschte das Duo auf frischer Tat und überwältigte einen von ihnen. Er hielt den Einbrecher fest bis die Polizei eintraf.