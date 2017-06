Bücherbummel Das Buch meines Lebens FOTO: mivi FOTO: mivi 2017-06-07T10:52+0200 2017-06-07T10:44+0200

Der 31. Bücherbummel auf der Kö steht an. Wir haben in Düsseldorf die Menschen gefragt: Was ist das Buch ihres Lebens?