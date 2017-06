Fortuna-Nachwuchs erhält Neubau - Schäfer sieht "Meilenstein"

Fortuna Düsseldorf baut für den eigenen Nachwuchs ein neues Funktionsgebäude. Auf einer Fläche von mehr als 4.000 Quadratmetern werden die Talente der Rot-Weißen in Zukunft hochprofessionelle Bedingungen vorfinden. Plangemäß beginnen die ersten Arbeiten bereits in diesem Jahr, die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant. Von der Redaktion

In dem dreigeschossigen Gebäude, das am Flinger Broich auf Höhe des Vereinsheims des einstigen SC Flingern errichtet wird, erhält jede Jugendmannschaft der Rot-Weißen eine bestens ausgestattete und sehr funktionale Kabine. Darüber hinaus sind vier weitere Umkleideräume für die Individualnutzung, z.B. für Gästemannschaften, vorgesehen. Zudem ist die neue Heimat für die F95-Jugend mit einem großen Kraft-, Fitness- und Regenerationsbereich ausgestattet.

Auch abseits der reinen sportlichen Ausbildung hat die Fortuna in der Planung des Neubaus sämtliche Aspekte berücksichtigt. So wird die schulpädagogische Betreuung in eigens dafür ausgestatteten Unterrichtsraum durchgeführt und die sportlergerechte Ernährung über die Vollküche und den Speiseraum sichergestellt.

Außerdem befindet sich auf den über 4.000 Quadratmetern der Verwaltungstrakt des Nachwuchsleistungszentrums sowie diverse Besprechungsräume. Das Gebäude, das bereits am Donnerstagabend im Rahmen eines Mitgliederforums den Mitgliedern vorgestellt wurde, wird Teil der Bezirkssportanlage am Flinger Broich sein.

"Der Neubau für das Nachwuchsleistungszentrum ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Traditionsvereins. Es ist der Kern unserer Strategie zur Entwicklung unserer Fortuna, dass wir eigene Talente in die 1. Mannschaft integrieren", so Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer. "Ich bin sehr glücklich, dass die großen Anstrengungen für dieses Projekt im letzten Jahr nun zu einem hervorragenden Ergebnis für Fortuna Düsseldorf und für unseren Nachwuchs führen."

Auch Frank Schaefer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, setzt große Hoffnungen in den neubau: "Das neue Funktionsgebäude wird die sportliche und pädagogische Ausbildung unserer Nachwuchstalente auf ein neues, hochprofessionelles Niveau heben. Nachdem ich die ersten Entwürfe gesehen habe, war ich direkt begeistert von der vollumfänglichen Ausstattung des Gebäudes. Damit werden wir in dem großen Konkurrenzkampf im Fußballwesten eine noch attraktivere Adresse für junge Talente in der Umgebung."