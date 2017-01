Anmeldung für andro Kids Open eröffnet

Die 28. andro Kids Open finden in diesem Jahr vom 18. bis 20. August 2017 statt. Das Anmeldefenster für das größte europäische Tischtennisturnier im Nachwuchsbereich, das in 2017 einige Neuerungen bereithält, ist geöffnet. Von der Redaktion

An dem dreitägigen Spektakel in der Sporthalle des Arena-Sportparks Düsseldorf können alle Jungen und Mädchen im Alter von 6–16 Jahren teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt online über die Veranstaltungs-Website kids-open.borussia-duesseldorf.com und ist freigeschaltet. Bis Ende Januar gilt die günstigste Teilnahmegebühr (ab 17 Euro), der Anmeldezeitraum endet rund vier Wochen vor dem Ereignis am 23. Juli.

Das Programmheft mit allen Informationen zur Veranstaltung steht bereits online zur Verfügung und ist ab der zweiten Januar-Woche als Print-Version bei Borussia Düsseldorf erhältlich. Erwartet wird wieder ein Starterfeld von 1.500 Kids aus der ganzen Welt. Im vergangenen Jahr waren Teilnehmer aus 29 Nationen mit dabei.

"Mehr spielen als je zuvor" lautet die Maxime der 28. Auflage der Traditionsveranstaltung. Aus diesem Grunde wurden einige Neuerungen vorgenommen. Erstmals in der Geschichte des Nachwuchs-Events wird ein Doppelturnier ausgespielt, das den bisherigen Teamwettbewerb ersetzt. Dabei wird es zunächst eine Gruppenphase geben, bevor die Hauptrunde im K.O.-System gespielt wird. Zudem wird eine Trostrunde eingeführt. Dadurch bestreiten alle Kids bereits am 1. Veranstaltungstag mindestens vier Spiele!

Gleichzeitig feiert die Trostrunde im Einzel an den Haupttischen Premiere, die bislang an Mini-Tischen durchgeführt wurde. Somit werden alle Kinder und Jugendlichen im Einzel mehr Spiele unter Wettkampfbedingungen austragen. Schließlich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von nun an Punkte bei den andro Kids Open sammeln und den Wert ihres Tischtennis-Ratings (TTR) steigern.

(City Anzeigenblatt Duesseldorf)