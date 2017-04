Wenn der Rücken so richtig schmerzt FOTO: EVK FOTO: EVK 2017-04-19T12:19+0200 2017-04-19T12:10+0200

Die Wirbelsäule ist einer der am meisten strapazierten Körperteile des Menschen. Kein Wunder also, dass Rückenschmerzen zu den häufigsten Krankheiten in Deutschland gehören. Vor allem unser moderner Lebensstil trägt dazu bei, dass Viele mindestens einmal in ihrem Leben "Rücken haben".