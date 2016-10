Unbekannter versucht Frau in Volksgarten zu missbrauchen FOTO: Fotolia FOTO: Fotolia Teilen

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der vergangenen Samstag eine junge Frau im Volksgarten attackierte und sich an ihr vergehen wollte. Das Opfer wehrte sich so massiv, dass der Täter nach einiger Zeit von ihr abließ und es zu keinen sexuellen Handlungen an der Frau kam. Die Polizei sucht Zeugen.