Flybe eröffnet erste europäische Basis am Flughafen Düsseldorf

Flybe, Europas größte regionale Fluggesellschaft mit Sitz in Exeter (GB), verstärkt ihre Präsenz in Deutschland und eröffnet am 1. Februar 2017 ihre erste europäische Basis am Flughafen Düsseldorf. Neben zwei Bombardier Q-400 Maschinen wird Flybe zukünftig auch eine deutschsprachige Crew auf ihren Strecken ab Düsseldorf einsetzen.