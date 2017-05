Die XXL-Thermoskanne

Am Donnerstag, 11. Mai, findet bei den Stadtwerken am Höherweg 100 von 18 bis 20 Uhr die Informationsveranstaltung „Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher – von der Planung bis zur Nutzung“ statt. Interessierte Bürger können sich hier kostenlos über die Vorteile einer Photovoltaikanlage sowie über den Einsatz eines Batteriespeichers informieren.

Bei Interesse melden Sie sich bei den Stadtwerken Düsseldorf bis zum Vormittag des 10. Mai an. Per Mail: energieberatung@swd-ag.de oder telefonisch unter 0211/ 8212121