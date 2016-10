Vorbereitende Arbeiten für den Kanalbau in der Quirinstraße

Der 1913 erbaute Mischwasserkanal in der Quirinstraße zwischen der Schorlemerstraße und der Oberkasseler Straße ist so stark beschädigt, dass er erneuert werden muss.

Die vorbereitenden Arbeiten für die anstehende Kanalerneuerung werden nun in den Herbstferien durchgeführt.

In Vorbereitung auf die Kanalerneuerung werden an der Kreuzung Quirinstraße/Oberkasseler Straße/Niederkasseler Straße Suchschachtungen vorgenommen, um vorhandenen Versorgungsleitungen zu orten sowie vorbeugende Kampfmittelerkundungen durchzuführen. Der Kreuzungsbereich wird hierfür für den öffentlichen Verkehr gesperrt, eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Buslinien müssen ebenfalls umgeleitet werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. Oktober, und werden in den Herbstferien abgeschlossen. Die betroffenen Straßenoberflächen werden provisorisch wiederhergestellt, so dass der Verkehr bis zur eigentlichen Baumaßnahme gewohnt weiter fließen kann.