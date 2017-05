Heerdt: Unbekannte brechen in Drogeriemarkt ein FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-05-16T16:16+0200 2017-05-16T16:12+0200

Mehrere Tausend Euro erbeuteten in der Nacht von Sonntag auf Montag bislang unbekannte Täter bei dem Einbruch in einen Drogeriemarkt im Stadtteil Heerdt. Die Einbrecher flexten einen Safe auf und stahlen die Einnahmen. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit einem weiteren Einbruch in unmittelbarer Nähe.