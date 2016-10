Ein lebender Weihnachtsbaum für das linksrheinische Düsseldorf

(ho) Auf der Düsseldorfer Straße/ Ecke Drususstraße soll er stehen: Der lebende Weihnachtsbaum.

Die Baumschutzgruppe Düsseldorf, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in der Bezirksvertretung 4 sowie das Fachforum II Lebensraum setzen sich gemeinsam dafür ein und sammeln spenden. Ein Mammutbaum soll es werden.

So soll die Tradition des Weihnachtsbaumes gepflegt werden, ohne die Natur zu schädigen. Denn: "Alljährlich werden in der Vorweihnachtszeit stattliche Nadelbäume gefällt, um sie knapp vier Wochen auf öffentlichen Plätzen in Städten aufzustellen und sie danach einfach wegzuwerfen", wie es die Initiative beschreibt.

Am Mittwoch, 19. Oktober, findet um 20 Uhr ein Filmabend im Ökotop Heerdt e.V., Am Ökotop 70, im Grauen Haus statt.

In einer Premiere wird "Tommorow - Die Welt ist voller Lösungen" gezeigt. Der Film wurde in Frankreich als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei, aber alle Gäste haben Gelegenheit, mit einer Spende die Aktion der Baumschutzgruppe und des Fachforums II Lebensraum Stadt zur Pflanzung des Mammutbaums zu unterstützen.

Wer für den Kauf und die Pflanzung spenden möchte, kann dies auch unter folgender Kontonummer tun:

Commerzbank: IBAN DE15300400480871630000, Andrea Vogelgesang, Stichwort: Lebende Weihnachtsbäume