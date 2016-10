30-Jährige in Oberkassel beraubt

In der Nacht zu Freitag kam es im Linksrheinischen zu einem bewaffneten Raub auf eine 30 Jahre alte Frau. Die Geschädigte war in Oberkassel von einem Unbekannten unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe ihrer Handtasche gezwungen worden.

Der Tatverdächtige flüchtete in einem Fahrzeug in Richtung Seestern. Die Polizei fahndet nach dem Räuber und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Düsseldorfer Polizei stand die Frau gegen 1.20 Uhr an der Kreuzung Arnulfstraße/Qurinstraße, als ihr ein Kleinwagen (grün-metallic-farben, zweitürig) auffiel, der an einer roten Ampel wartete.

Plötzlich stieg der Beifahrer aus, bedrohte die 30-Jährige mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe ihrer Handtasche. Die Düsseldorferin übergab die Tasche an den Räuber, woraufhin der Unbekannte in den Kleinwagen stieg und sich dieser in Richtung Seestern entfernte.

Der Täter ist circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und sprach Deutsch ohne Akzent. Er war mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze und einer blauen Jeanshose bekleidet. Er war mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund maskiert und führte eine Schusswaffe mit sich.

Das Fluchtfahrzeug beschrieb die Geschädigte als grün-metallic-farbenen Zweitürer (Kleinwagen). Der Pkw war mit mindestens zwei Personen besetzt.

Hinweise nimmt das Kommissariat 32 unter Telefon 0211-8700 entgegen.