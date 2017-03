Rheinkniebrücke: Arbeiten werden jetzt fortgesetzt FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-03-23T09:33+0100 2017-03-23T09:32+0100

Die Arbeiten zur Erhöhung der Geländer und Erneuerung des Korrosionsschutzes an der Rheinkniebrücke werden ab Montag, 27. März, fortgesetzt. Weil die Arbeiten am Korrosionsschutz witterungsabhängig sind, mussten sie im Winter unterbrochen werden.



Seit Mitte 2016 wird auf der Nordseite der Brücke der rund 40 Jahre alte Anstrich erneuert und, gemäß derzeitig geltenden Sicherheitsvorschriften, die Geländer des Bauwerkes auf 1,30 Meter erhöht. Bedingt durch die nun fortgeführten Arbeiten wird der Geh- und Radweg auf der Nordseite bis Ende Mai komplett gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden auf die südliche Brückenseite umgeleitet. Parallel hierzu wird der Geh- und Radweg auf der Südseite partiell eingeschränkt. Der Durchgangsverkehr ist dort jedoch gewährleistet.



Nach Abschluss der Arbeiten auf der Nordseite wird auf der Südseite der Brücke saniert. Auch dort muss der Geh- und Radweg gesperrt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden auf die nördliche Brückenseite umgeleitet. Ende des Jahres soll auch das Geländer auf der Südseite fertig gestellt sein.



Darüber hinaus werden vereinzelt Tagessperrungen der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung stadteinwärts notwendig. Mit Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer werden die Sperrungen außerhalb der Hauptverkehrszeiten, zwischen 10 und 15 Uhr, sowie freitags zwischen 10 und 13 Uhr vorgenommen.