Reisende Einbrecher in Eller

Zivilfahnder und Beamte der Polizeiinspektion Süd konnten am Mittwochnachmittag drei überregional agierende Einbrecher dingfest machen.

Die zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ihr 49-jähriger Komplize sollen heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Trio aus dem Ausland zur Begehung von Einbrüchen in die Landeshauptstadt angereist ist.

Die aus Italien stammenden Männer mit Wohnsitz in Südosteuropa hatten sich seit Tagen in einem Düsseldorfer Hotel am Hauptbahnhof eingemietet. Möglicherweise waren sie auch in Ratingen unterwegs. Beute konnte im Hotelzimmer sichergestellt werden.

Am frühen Nachmittag war die Zivilstreife im Bereich der Siedlung Offenbacher Weg - Wormser Weg - Bingener Weg unterwegs, als ihr ein verdächtiger VW Golf aus Heinsberg auffiel. Während der Fahrer im Fahrzeug blieb, postierte sich der 17-Jährige zum "Schmiere stehen" vor einem Haus. Sein 15-jähriger Komplize kletterte auf ein Garagendach und hebelte anschließend ein Fenster auf. In diesem Moment kam der Eigentümer nach Hause und schreckte den Einbrecher auf. Der 15-Jährige nahm Reißaus und alle stiegen in den Golf.

Inzwischen war Verstärkung am Ort eingetroffen. Das Fahrzeug konnte gestoppt werden. Die Insassen wurden festgenommen. Bei der Aktion verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Das Fahrzeug ist wahrscheinlich auf einen Scheinhalter zugelassen.

Der 49-Jährige hat keinen Führerschein. Das Trio war hier bislang so noch nicht in Erscheinung getreten. Dursuchungen von zwei Hoteladressen in Düsseldorf führte zur Auffindung von Diebesgut. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Einbrecher sollen heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.