Raub im Garather Forst 2017-03-29

Bei einem Raub in einem an Garath angrenzenden Waldstück am frühen Dienstagnachmittag erbeutete ein bislang unbekannter Täter etwa 200 Euro.