Runder Geburtstag in Eller: Herzlichen Glückwunsch, Ralf Hansen!

(ho) 30 Jahre Pflege- und Beratungsteam Ralf Hansen in Eller - das ist ein Grund zum Feiern.

Und so war heute große Party in den Geschäftsräumen an der Gumbertstraße 91 angesagt. "Wir sind einer der ältesten Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen", sagt Hansen voller stolz.

Die Idee zur Selbstständigkeit kam dem ausgebildeten Krankenpfleger damals, vor 30 Jahren, "während einer Nachtwache in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik". Aus dieser Idee wurde ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern. Größte Veränderungen in den 30 Jahren: "Damals umfasste der Vertrag mit einer Krankenkasse drei Seiten. Heute sind das mehrere Ordner."

Über den bürokratischen Aufwand muss der 58-Jährige immer mal wieder den Kopf schütteln. Ein guter Ausgleich dafür ist dann aber auch sein Engagement in der Werbegemeinschaft "Wir sind individuEller". Bei der Organisation von Veranstaltungen wie dem Gumbertstraßenfest und der Eller Kneipentour ist er stets ganz vorne mit der dabei.

Sein Markenzeichen: bunte Hemden. "Auch wenn ich heute zur Feier des Tages ein Sakko trage. Das bunte Hemd muss sein!" Spricht's, lacht und verschwindet in seiner großen Gästeschar.